Calcio a 6 – Domenica a Castel d’Ario la serata finale del 2° Memorial Cazzola

Castel d’Ario Dopo settimane di sfide appassionanti, la seconda edizione del Memorial Adriano Cazzola, in corso di svolgimento a Castel d’Ario, è pronta a emettere i verdetti finali. Domani sera si disputeranno infatti le finali del torneo di calcio a 6 organizzato dallo Scampi con il supporto tecnico dell’Uisp. A contendersi il trofeo saranno le formazioni dell’Atletico Ma Non Troppo, che in semifinale ha avuto la meglio sul Moschini Ortofrutta ai calci di rigore (6-6 dtr); e il Barbio Qb, vincente per 4-1 su I Riso3Erre. La “finalina” per il 3° e 4° posto, in programma alle 20.45, vedrà affrontarsi appunto Moschini Ortofrutta e I Riso3Erre. Anche l’edizione 2025 del torneo, promosso dal team del presidente Alessandro Bellini, ha avuto un forte valore sociale e solidale: il ricavato dell’evento, che ha visto in campo quasi 180 atleti, sarà infatti devoluto a realtà del volontariato come Abe di Brescia, Ail di Mantova, Aido, Avis e l’Audace di Castel d’Ario. Dallo scorso 4 giugno a oggi, sono state dodici le squadre protagoniste, suddivise in gironi, che hanno animato il memorial: Ara Ricambi, Barbio Qb, Atletico Ma Non Troppo, Moschini Ortofrutta, Black Coffee, La Picca, La Pleca, Carpenterie Metalliche Pizzoli, Ca’ Ascari-Sfiller, Cavalli No Cap, Old Pub Albachiara, Riso3Erre.