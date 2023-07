Calcio a 7 – Il Galva si aggiudica il torneo “Campino del prete” di Moglia

Moglia Il Galva di mister Veneri fa sua l’edizione 2023 del torneo “Campino del prete – Trofeo Tosetti” che ha visto la partecipazione di 15 squadre suddivise in quattro gironi: Tinteggiatura Sissa, Blue Marilin, Nabu, Royal Squad, Agriservice (girone A), Le Terrazze, Frignani, Galva, Button Story, Top Line (girone B), Ortofrutticola Sammarini, Panart, Vaccari, Meclube, Los Locos (girone C).

Nei quarti di finale, il Galva ha sconfitto 10-4 il Meclube e i Sammarini hanno piegato la Tinteggiatura Sissa per 6-0.

In semifinale, il Galva ha avuto ragione del Button Story per 10-2 e l’Ortofrutticola Sammarini ha avuto la meglio sui Los Locos per 7-3.

La Button Story si è aggiudicata la finalina battendo 7-1 i Los Locos con le triplette di Messori e Boukaroua e il gol di Malavasi mentre la rete dei quarti classificati porta la sigla di Carta.

Nella finalissima, è il Galva a festeggiare piegando 5-3 la resistenza dell’Ortofrutticola Sammarini.

La finale è combattuta col Galva che passa in vantaggio al 10’ con un preciso diagonale di Ruggero.

La Sammarini non ci sta e perviene al pareggio con Scappi. Ruggero sale in cattedra e prima della fine del primo tempo dopo duetti stretti con Pittella firma la doppietta del 3-1. Il pubblico formato da circa 400 spettatori è tutto per la Sammarini che rientra in campo più convinta e spinta dai suoi sostenitori prima con un gran gol di Scappi in mezza rovesciata e poi, al 13’ con Pecoraro si porta sul 3-3. A 5 dalla fine è Muto a segnare il 4-3 del Galva solo davanti al portiere avversario. Sammarini tenta il tutto per tutto giocando con il portiere di movimento e l’occasione arriva ancora con Scappi ma “saracinesca” Morellini fa il miracolo parando un diagonale che poi scheggia il palo. Sulla ripartenza, Gasparini innesca Ruggero (capocannoniere del torneo con 19 gol) che chiude la partita sul 5-3 e così scatta la festa del Galva.