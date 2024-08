Calcio Serie B – Il Mantova sul terzino Giraudo? Il dt Botturi: “Conosco solo quello della triade”

MANTOVA Nel week-end si giocherà la seconda giornata di campionato, ma alcune squadre non hanno ancora completato i rispettivi organici. Hanno tempo fino a venerdì 30 agosto, ultimo giorno di calciomercato. Oppure possono farlo nei mesi successivi, ma solo per i giocatori svincolati. La situazione del Mantova l’ha riassunta il dt Christian Botturi una settimana fa: «Non abbiamo trattative in essere – aveva detto – . Se interverremo, lo faremo in difesa con un esterno. Ma in questo momento non è una priorità». Una settimana dopo, il quadro non è cambiato. E a Radiomercato che riferisce di un interessamento del Mantova per il terzino Federico Giraudo (classe 1998, ex Cittadella, svincolato), lo stesso Botturi replica: «Tutti i nomi che usciranno da qui alla fine del mercato sono pure invenzioni. Siamo concentrati sul Cosenza e di Giraudo mi ricordo quello della triade (l’ex dirigente della Juve con Moggi e Bettega, ndr)».

Sull’opportunità di un eventuale innesto nell’organico di Possanzini, molto diranno queste prime partite di campionato. Sulle fasce a Reggio Emilia, il Mantova se l’è cavata più che bene: ottima la prova di Panizzi a sinistra, più che sufficiente anche quella di Maggioni a destra. Sempre a destra, si possono considerare recuperati anche Radaelli e Fedel. Insomma, al momento in viale Te non sembrano esserci urgenze. Piuttosto, resta in perenne stand-by la situazione dell’unico giocatore in esubero: Bombagi. L’ex Catanzaro continua ad allenarsi al Sinergy Center (fuori rosa), in attesa di un’offerta che lo soddisfi.