Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta, primo round di semifinale: tutti al NeoLù per battere il Cosenza

Mantova E’ tutto pronto al NeoLù per la gara d’andata della semifinale play off di A2. Il Saviatesta ospita il Pirossigeno Cosenza (inizio ore 15.30) e punta a ipotecare l’accesso alla finalissima del 3 giugno, a Salsomaggiore, contro la vincente del derby laziale tra Active Network e Lido di Ostia (andata 1-1). Si entra quindi nel momento clou degli spareggi e il percorso della formazione virgiliana, a parte la sconfitta in casa della Sampdoria nel ritorno degli ottavi, è stato finora perfetto. Il Mantova ha dominato gli avversari, soprattutto al NeoLù. Tra le squadre ancora in corsa per la promozione in Serie A, quella virgiliana ha il migliore attacco con 23 reti, confermando i numeri della regular season. Giocando sempre in casa le gara d’andata, il Saviatesta ha puntato tutto sul fattore campo per mettere pressione all’avversaria di turno. E così farà anche oggi. «Ci proveremo – ha commentato ieri il ds Cristiano Rondelli – ma sappiamo benissimo che non sarà una partita semplice. Mi aspetto una gara molto diversa rispetto a quelle che abbiamo visto finora al NeoLù. Sampdoria e Canosa hanno fatto l’errore di venire qui a giocarsela a viso aperto. Cosenza è una formazione molto solida e mi aspetto venga a Mantova a fare le barricate per poi giocarsela al ritorno in casa loro».

Rondelli non demorde e chiede ai suoi una prestazione top. «Abbiamo tutto per fare male anche al Cosenza – dice – in rosa ci sono giocatori che possono fare la differenza e dobbiamo continuare su questa strada. Poi si vedrà». Anche oggi al palasport di Lunetta è atteso il pubblico delle grandi occasioni (ingresso gratuito dalle ore 14.30) e l’aiuto del pubblico sarà un’arma in più. «I nostri tifosi sono fantastici. In queste gare che abbiamo giocato al NeoLù c’è stato un seguito massiccio ed è stato bellissimo. So che anche contro Cosenza il palazzetto sarà tutto esaurito e per noi questo è importante. Siamo arrivati in semifinale, ma non è stato fatto ancora nulla. Noi vogliamo arrivare all’ultima sfida a Salsomaggiore. L’obiettivo è sempre quello: ritornare in Serie A».

Il Saviatesta è pronto a fare una grande partita, ma anche il Cosenza ci crede. «Siamo pronti per questo impegno difficilissimo – ha spiegato il mister dei calabresi, Leo Tuoto -. Affronteremo una squadra costruita per il salto di categoria nella quale militano tanti giocatori reduci da campionati di massima serie. Per me è un orgoglio vedere i miei ragazzi confrontarsi con avversari di questo livello. Non avrò bisogno di caricarli, la partita è troppo importante. L’obiettivo è mantenere la qualificazione in equilibrio».