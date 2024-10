Ciclismo – Team Brookcus, un tuffo nel passato grazie all’Eroica

VIADANA La passione per il ciclismo vintage ha portato una decina di atleti del team Brookcus ad affrontare nello scorso fine settimana l’impegnativo percorso dell’Eroica 2024, che si è svolto a Gaiole in Chianti (Si). Lungo il tracciato, che prevedeva pure dei tratti di strada bianca, gli sportivi viadanesi seguiti dalla propria ammiraglia hanno avuto modo di immergersi in un’atmosfera affascinante. Numerosi i protagonisti di questo appuntamento che prevedeva la pedalata su bici d’epoca e indossando le divise delle formazioni più prestigiose del mondo delle due ruote a livello anche internazionale.