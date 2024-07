Calcio d’estate – La Fratelli Pjetri trionfa a Castiglione nel Torneo Aziendale “Il Mastino”

CASTIGLIONE E’ giunto all’epilogo il 2° Torneo Aziendale “Il Mastino”, manifestazione organizzata a Castiglione che ha ricordato i mini campionati estivi degli anni 80, rispolverati in un clima “vintage” che ha suscitato piacevoli ricordi. Tutto è iniziato nei primi giorni di giugno, con le squadre partecipanti suddivise in tre gironi all’italiana, con gran finale nella serata di giovedì 4 luglio. Pata e Bettari hanno giocato la partita per il 3° e 4° posto, mentre a contendersi il trofeo nell’ultimo atto sono state Fratelli Pjetri e Cometal. Due partite, sebbene con obbiettivi diversi, cariche di quella tensione che esplode nel gioco, con conclusioni balistiche ad impegnare i portieri e sgroppate degli attaccanti per confondere le difese. Nella finalina ha prevalso la Pata per 4 a 1 sulla Bettari, che aveva segnato per prima, ma poi è stata travolta e schiacciata dal gioco degli avversari. La finalissima è stata bella e avvincente, tra due squadre arrivate all’ultimo atto a punteggio pieno destando un’ottima impressione. Più ordinata e fantasiosa la F.lli Pjetri, che già nel primo tempo ha messo al sicuro la vittoria; la Cometal ha avuto buoni spunti, ma è andata in difficoltà per le ripartenze avversarie e non è riuscita a bloccarne l’irruenza sportiva e i dribbling devastanti. La F.lli Pjetri si è imposta con il risultato di 6 a 2 e si è aggiudicata il torneo con il gioco più concreto e anche bello da vedere, condito da “dai e vai” velocissimi che hanno annichilito mediani e difensori della Cometal. Cui è rimasta la consolazione di vedere il proprio portiere, Davide Scrof (un 2003), eletto quale migliore nel suo ruolo. Il premio di miglior giocatore è andato ad Aleks Pjetri, mentre il trofeo del capo-cannoniere è finito nelle mani di Armando Pjetri con 14 reti all’attivo. Durante la cerimonia delle premiazioni sono state consegnate medaglie ricordo a tutte le squadre partecipanti e poi tutti hanno festeggiato alla Tana del Mastino con un terzo tempo spumeggiante.