Esonda il canale Arnò: allagati i Cinque Continenti

CASTIGLIONE Un cumulo di rami e materiale trasportato dal canale Arnò ostruisce una paratia e il corso d’acqua esonda, andando ad allagare – almeno in parte – il confinante quartiere dei Cinque Continenti e parte di via Mazzini, fino all’incirca all’altezza della rotatoria dei carabinieri e della Golden Lady.

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando diversi passanti si sono resi conto che dal canale, che scorre anche sotto viale Dunant, l’acqua aveva iniziato a tracimare dirigendosi giù giù verso il popoloso quartiere dei Cinque Continenti.

Subito è scattato l’allarme, con l’arrivo sul posto della polizia locale e dei vigili del fuoco. Vigili del fuoco che nel giro di breve tempo, coadiuvati dai tecnici del consorzio di bonifica Garda Chiese, si sono accorti che la fuoriuscita d’acqua era provocata da un tappo formato da rami e ramaglie che stavano ostruendo una paratia.

Possibile che il materiale sia stato trasportato a causa dell’abbondante pioggia caduta dalla prima serata di mercoledì fino alla notte tra giovedì e ieri.

Rimosso l’intoppo, l’acqua nel giro di breve è tornata nell’alveo del canale e pian piano è defluita anche dal quartiere e da via Mazzini.