Calcio dilettanti – Amichevole Castiglione-Atletico al Lusetti

Castiglione Amichevole in famiglia, questa sera (ore 18.30), per il Castiglione contro l’Atletico di Seconda Categoria. Un galoppo che servirà ai due allenatori per verificare l’attuale condizione fisica dei propri atleti e non far perdere loro il ritmo partita. I campionati, come è noto, ripartiranno domenica 14 gennaio (il Casti ospiterà il Carpenedolo, mentre l’Atletico renderà visita al Soave). «A parte l’Ospitaletto, che sta facendo un campionato a parte – dice mister Esposito – per il resto è battaglia serrata per le posizioni da play off. Le partite durante la sosta con l’Atletico e con lo Sporting Brescia (del 7 gennaio, ndr) saranno utili per tenere sotto pressione il gruppo. Abbiamo fatto bene nella prima parte di campionato, dobbiamo confermarci, se non migliorarci, nella seconda». Stasera dovrebbe debuttare in attacco il neo acquisto Francesco Tomè, che mercoledì era però febbricitante; in dubbio Falanca e Matallo, assente ovviamente l’infortunato Mangili.

«Parecchi giocatori sono in vacanza – osserva, da casa Atletico, mister Rastelli – però avrò a disposizione in attacco l’ultimo arrivato Danieli, che sarà certamente utile alla squadra nel ritorno. Il nostro è un girone tosto, non c’è la squadra che si stacca, per le prime posizioni si deciderà tutto in aprile».

Domani saranno in campo Castellana e Asola per un galoppo in famiglia contro le rispettive Juniores. Il San Lazzaro affronterà il Mozzecane, derby tra Porto e Union Team Marmirolo, mentre la Governolese (Ciadamidaro è andato al Pralboino) se la vedrà con la Primavera del Mantova. Domenica, ultimo giorno dell’anno, il Viadana affronterà il Mezzani.