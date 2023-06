Mountain bike – I giovani virgiliani in luce al Future Contest. Chero Group protagonista alla Dolomitica

Mantova Nel weekend, a Borno (Bs), si è svolto il Future Contest con 440 atleti, dai Giovanissimi agli Juniores. La kermesse è stata organizzata dall’Adventure Team del presidente Matteo Pedrazzani e inserita nel calendario agonistico del Comitato provinciale Fci. Tra i giovanissimi spiccano il 4° posto di Martina Flaviani, dell’Mtb Novagli, nella G1; Martina Messedaglia, dell’Mtb Santa Maria, è giunta 2ª nella G2; e così pure Linda Buttani (Mtb Novagli) nella G3, mentre Tommaso Baccolo (Mtb Santa Maria) si è piazzato 9°. Nella G4, 10° Pietro Ruggeri (Mtb Novagli); nella G5 successo per Vittoria Bondi e 3° posto per Amedeo Boldi Cotti, entrambi dell’Mtb Santa Maria. Infine, nella G6, seconda piazza per Eleonora Flaviani dell’Mtb Novagli. Tra gli Esordienti, Marta Malinverno (Mtb Novagli) si è piazzata 4ª. Vittoria, negli Allievi, per Giulia Bertelli e 3° posto di Adriano Ferreira, entrambi dell’Mtb Novagli.

Risultati importanti sono stati collezionati anche dai portacolori del Chero Group Team Sfrenati. L’elite Lorenzo Allodi è salito ancora sul podio col terzo posto alla Dolomitica Brenta Bike di Pinzolo nel percorso Marathon da 67 km. Nei master, Emiliano Mazzarini si è piazzato 2° tra gli M4, Alessandro Forni 3° tra gli M3 e Marco Malacarne 6° tra gli M2. Nel percorso Classic di 41 km, Federico Bartoli trionfa tra gli Elitesport, seguito dal compagno di squadra Daniel Vincenzi; vittoria anche per Filippo Melzani tra gli M4 e 2° posto di Luca Vendetti nella categoria M3.