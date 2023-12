Tamponamento fra 5 veicoli: code in A22 tra Mantova Nord e Nogarole Rocca

MANTOVA Otto persone soccorse in seguito a un tamponamento che ha coinvolto cinque autovetture questa mattina in A22. L’incidente si è verificato poco dopo le 10 sulla corsia in direzione del Brennero tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Mantova, più la Polizia Stradale. Immediate le ripercussioni sul traffico con incolonnamenti che hanno raggiunto i sei chilometri. La situazione è poi tornata lentamente alla normalità anche se alle 12 venivano segnalati ancora un paio di chilometri di coda residua.