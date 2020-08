Covid, Bonaccini “In discoteche rischi maggiori, ma serve sostegno”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Giusto tenere alta l’attenzione contro il virus. Da qui la decisione del Governo di sospendere le attività di ballo in discoteche, sale da ballo e luoghi assimilati, che ci ha presentato nel pomeriggio. Le discoteche, i cui gestori nessuno vuole criminalizzare, sono luoghi dove i rischi sono maggiori per ragioni oggettive, dalle difficoltà di evitare assembramenti al mantenimento delle distanze”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. “Come Regioni, abbiamo anzi chiesto al Governo che il provvedimento sia accompagnato da risorse certe per far fronte al danno economico conseguente. Così come vi sia la tutela dei lavoratori, con gli ammortizzatori sociali necessari. Non possiamo permetterci di sottovalutare il rischio di un ritorno del contagio così come successo nei mesi scorsi e alle misure necessarie vanno accompagnati provvedimenti di sostegno delle imprese e dei lavoratori coinvolti”, conclude Bonaccini.

(ITALPRESS).