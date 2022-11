Pannelli solari in centro storico a Mantova, procedure più facili, ma restano i veti

MANTOVA – Qualcosa si sta muovendo, anche se le procedure per installare i pannelli fotovoltaici nel centro storico della città, come chiesto da numerosi architetti e amministratori condominiali, rimangono ancora lunghe e non sempre con esito positivo. Proprio per ottenere una semplificazione e una facilitazione dell’iter autorizzativo e sul risparmio energetico, il leader dell’opposizione Stefano Rossi (Mantova ideale) ha prodotto in consiglio comunale una mozione che però, per difetto di competenza amministrativa, non ha potuto essere recepita ieri sera dall’aula.

In ogni caso, come commenta l’assessore all’urbanistica Andrea Murari, non esistono pregiudiziali da parte dell’amministrazione: «Io sono molto favorevole al fotovoltaico anche in centro, sia per motivi ambientali che economici. Per questo ho chiesto ai tecnici del Comune se è vero che ci sono regolamenti dell’ente stesso che vietano l’installazione di pannelli fotovoltaici, come sostiene Stefano Rossi nella sua mozione. Come immaginavo però non esiste alcun regolamento comunale né edilizio né urbanistico che vieti l’installazione di pannelli, nemmeno in centro storico. Ci sono tuttavia norme nazionali che in alcuni casi prevedono che a esprimersi debba essere la Soprintendenza. Norme che giustamente sono state recentemente rese meno rigide e restrittive dal decreto energia varato dal precedente governo. Per questo non è stato possibile accogliere la mozione di Rossi, visto che chiede di togliere un divieto che non è mai esistito».

A ogni modo, spiega ancora l’assessore, i meccanismi decisionali delle stesse Soprintendenze si sono fatti più concessivi. Nel solo 2022 sono stati installati 155 impianti fotovoltaici in città, e solo 8 hanno ricevuto il “no” dall’ente di tutela paesaggistica. «Proprio due ore fa – ha sdetto Murari all’aula – ho ricevuto la comunicazione di un cittadino che si è visto rifiutare il permesso e annuncia un ricorso».