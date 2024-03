Castel Goffredo, venerdì conferenza dello studioso del cinema Matteo Molinari

CASTEL GOFFREDO Si terrà domani sera alle ore 20.30 presso il Teatro San Luigi in via Disciplini 22, la conferenza ad ingresso gratuito organizzata dall’Associazione Culturale Persone Singolari in collaborazione con il Comune di Castel Goffredo dal titolo “David Lynch – Indagine introspettiva e autopsia della società: visione di mondi meravigliosi e orribili sommersi nelle profondità della natura e dell’uomo, a cura dello studioso di storia e critica del cinema Matteo Molinari. Eclettica e visionaria icona della cinematografia mondiale, David Lynch è un moderno artista del rinascimento (così viene definito) che attraverso le sue opere ha sviscerato l’inconscio umano, conducendoci al limite dell’immaginifico. Cineasta, pittore, designer, compositore e molto altro ancora: nel corso della prodigiosa carriera, il divo ha espresso la sua essenza astrale mediante le più svariate forme artistiche.

Paolo Zordan