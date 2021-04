Da musicista a sacerdote: Edoardo Passeri incontra (e canta) con gli studenti delle medie di Borgo Virgilio

BORGO VIRGILIO – In attesa di poterlo fare anche nei teatri, negli stadi, nei palazzetti e nelle piazze, la musica per il momento torna dal vivo… nelle scuole. È quanto accaduto lunedì mattina alle medie di Borgo Virgilio, dove gli alunni delle classi prime hanno avuto un interessante incontro con Edoardo Passeri , dal titolo “Scelte di musica e scelte di vita”.

Già studente dell’istituto di Cerese, Edoardo ha mosso sin da ragazzo i primi passi nel mondo della musica, decidendo di imparare a suonare la chitarra e scoprendo il mondo del cantautorato. Non sono mancati, infatti, i momenti in cui ha spiegato ai giovani alunni come si costruisce una canzone ed anche l’importanza di un buon testo, meglio se denso di significato. Il titolo dell’incontro, però, ha voluto porre l’attenzione anche e soprattutto sulle scelte di vita: Edoardo non ha lasciato la musica, anzi, ma l’ha affiancata ad un percorso spirituale, che qualcuno potrebbe anche definire controcorrente, soprattutto per un ragazzo giovane come lui. Il suo racconto sull’ingresso in seminario e sull’impostare la proprio vita nel segno della fede (e della musica) hanno incuriosito i ragazzi e le ragazze delle medie di Borgo Virgilio, che l’hanno tempestato di domande, salvo poi seguirlo con attenzione durante la sua esibizione finale, in cui ha proposto anche alcuni suoi brani come “Gettare le reti” e “Sto con te”. Un’esperienza interessante e stimolante, tanto per gli alunni quanto per i docenti, felici nel constatare che anche la musica dal vivo, finalmente, è tornata in presenza.