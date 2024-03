Calcio dilettanti – Castellana, scatto salvezza. Il Castiglione si è smarrito. In Promozione volano Asola e Marmirolo

Mantova E’ stata la giornata del riscatto per alcune delle big mantovane: sicuramente ha mosso un passo importante verso la salvezza la Castellana che, anche con un pizzico di fortuna, mancata per lunghi tratti della stagione, è riuscita a espugnare il campo della Pavonese, dando un colpo di grazia alle ambizioni salvezza dei bresciani. Di certo occorreranno forse un’altra decina di punti per mettersi totalmente al sicuro, ma è questa la risposta che la società biancazzurra si attendeva dalla squadra. Il Castiglione, invece, ha perso il secondo scontro diretto di fila: dopo la Vertovese, il Ciliverghe. Per la verità i mastini non hanno giocato nemmeno una brutta partita, ma sette gol subiti in due uscite fanno scattare l’allarme rosso in difesa: il recupero al 100% di capitan Guagnetti potrà essere utile alla risalita dei rossoblù. I play off, del resto, distano ancora solo tre punti, tutto è ancora in ballo.

E domani si torna in campo, dunque c’è già la grande opportunità per riscattarsi. Il Castiglione ospiterà il Casazza, per la Castellana c’è il temibile Ospitaletto capolista, anche se le ultime uscite degli arancioblu possono far ben sperare la squadra di Arioli, che pare aver ritrovato la fiducia e la brillantezza di alcuni degli uomini migliori.

Pesante, pesantissimo, anche il successo dell’Asola contro lo Sported Maris: i biancorossi di Franzini ora sono a -2 dal quarto posto, e dovranno stare bene attenti a non far scappare il Cellatica vicecapolista, che ha 7 punti di vantaggio. Dietro risale come un treno anche l’Union Team Marmirolo, che è a soli tre punti dalla zona play off. Un gran bel risultato per i neroverdi, che sotto la cura Cobelli stanno veramente tenendo il passo delle migliori. Ancora una sconfitta invece per il San Lazzaro, trafitto dal forte Cellatica: la squadra di Jacopetti dà l’impressione di potersela giocare anche con le migliori, ma non è certamente fortunata. E la classifica rimane pericolosa. Nulla da fare per il volenteroso Suzzara di Petrassi, sconfitto con un poker dalla Cividatese: le zebre sempre più condannate alla retrocessione. In Prima Categoria, bello l’exploit del Gonzaga, che ottiene la seconda vittoria di fila con il Pralboino e compie un deciso scatto salvezza. Beffa per la Serenissima, fermata dalla Bagnolese, in gol nei minuti di recupero: si allontana la vetta della Verolese. Reti bianche tra Porto e Governolese: un pari che forse serve solo ai Pirati.