E’ iniziato Gardaland Magic Halloween

CASTELNUOVO E’ iniziata ufficialmente la nuova stagione di Gardaland Magic Halloween, evento da sempre molto amato dai Visitatori che quest’anno consente al Parco di rilanciare ulteriormente la stagione.

“Nonostante l’introduzione del green pass abbia comportato un iniziale rallentamento dei flussi di accesso al Parco abbiamo poi registrato una ripresa e nell’insieme possiamo affermare che l’affluenza media nel periodo giugno-settembre ha raggiunto l’85% della capienza massima consentita dal protocollo” ha affermato Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland “Con Gardaland Magic Halloween possiamo proseguire la stagione presentando il Parco in una chiave diversa, ancora più coinvolgente e divertente”

Al via ieri sera il primo dei quattro Venerdì da paura in programma, speciali serate con apertura del parco dalle 17 alle 22 durante le quali Gardaland si trasforma in un divertente scary set per una serata da brividi dedicata al pubblico dei giovani, che sono invitati ad immergersi nelle atmosfere create con tante animazioni live. Gli Ospiti vengono accolti dallo show “Welcome to Friday Scary Night” ma devono poi stare allerta perché zombie, vampiri e tante altre creature sono pronti a sorprenderli quando meno se lo aspettano. Imperdibile poi il nuovo show “Gotika”, ambientato all’inizio del 1800 nel quale una giovane donna viene indotta da un ipnotista in uno stato di sonnambulismo che le permette di entrare in un mondo dark; lo spettacolo vede un alternarsi di coreografie, numeri acrobatici di grande impatto e la figura dell’illusionista Alberto Giorgi – un artista italiano riconosciuto in ambito internazionale – con incredibili magiche illusioni.

Oggi l’influencer Zoe Cristofoli, circondata da una banda di mostri di ogni genere ispirati ai personaggi più iconici del momento, ha dato il via ufficiale alla stagione con uno scenografico taglio di una speciale torta a tema: ben tre piani di coloratissima dolcezza nei tipici colori di Halloween – viola e arancione – sormontati da una zucca mascherata da strega. Al termine della cerimonia, i protagonisti dell’evento non hanno saputo resistere ai tanti dolcetti che erano stati allestiti per l’occasione e che si possono trovare nei vari punti ristoro del Parco: dalle mele stregate ai biscotti dalle forme più strane, ai lunghi stecchi di marshmallow, fino al gelato Dark Unicorn e all’aperitivo infernale con pozioni magiche servite in bicchieri “fumanti”. D’altra parte, cosa sarebbe la festa di Halloween senza… dolcetto?

Tutti i weekend è lo show “Welcome, it’s Halloween”, con protagonisti l’amata mascotte Prezzemolo e i ballerini con nuovi costumi da spaventapasseri, a dare il benvenuto ogni mattina ai Visitatori sulle note di una nuova canzone dedicata ad Halloween.

Proseguono anche gli spettacoli di maggiore successo della stagione, come “44 Gatti Rock Show”, “Gardaland Awards – Life is a Movie” e i meet&greet con Peppa Pig e Prezzemolo ai quali si aggiungono poi tanti spettacoli a tema Halloween: presso l’Hacienda Miguel va in scena “El dia de los Muertos”, uno show ispirato alla tradizionale festa messicana ricco di colori, musica, balli e allegrie, con nuovi costumi, nuove coreografie e canzoni interpretate dai cantanti di Gardaland. Al Teatro della Fantasia, per i più piccoli, in scena Il Fantalibro, un nuovo spettacolo con protagonisti Prezzemolo e i suoi amici: la narrazione si svolge nei sotterranei del castello di Lomur, dove si nasconde Zenda, alla quale i protagonisti devono riuscire a sottrarre il prezioso Fantalibro; nuove canzoni, momenti di interazione con il pubblico dei bambini e, al termine dello spettacolo, la possibilità di scattare una foto ricordo. Tra gli spettacoli itineranti, pronti a sorprendere gli Ospiti nelle vie del Parco: The devil’s marionettist, spettacolo di marionette a tema e The Magic Shock con protagonista un talentuoso performer di “street magic”.

Imperdibile anche una passeggiata all’interno della Miniland, l’area all’interno di LEGOLAND® Water Park Gardaland – primo parco acquatico a tema LEGO® d’Europa – all’interno della quale sono stati ricreati, con i mitici mattoncini, i monumenti più importanti d’Italia.

Durante Gardaland Magic Halloween, il Parco è aperto dalle 17.00 alle 22.00 per i Venerdì da Paura, tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 19. Il 31 ottobre, per la grande notte di Halloween, apertura speciale dalle 10.00 alle 22.00.

Gardaland Magic Halloween prosegue anche nel resto del Resort, come ad esempio negli hotel Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel e a Gardaland SEA LIFE Aquarium dove le decorazioni a tema come zucche e scheletri permettono di vivere, in modo originale, la scoperta delle tantissime creature marine che popolano le vasche. Gardaland SEA LIFE Aquarium è aperto dal 10 ottobre all’8 novembre solo nelle giornate di sabato e domenica dalle 14.00 alle 18.00.

Resta alta l’attenzione per la sicurezza in tutto Gardaland Resort, con la prenotazione obbligatoria della data di accesso al Parco e l’uso obbligatorio della mascherina. Divertimento in totale sicurezza: ogni attrazione verrà sanificata giornalmente e ad ogni ciclo d’imbarco e disimbarco; sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante il proprio giro in attrazione e la sanificazione delle mani prima di salire a bordo; per evitare assembramenti e limitare la permanenza in fila sarà possibile prenotare il proprio turno utilizzando l’App Qoda.