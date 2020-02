Inaugurato il luna park e ora tutti in giostra

MANTOVA Luna park bagnato luna park fortunato. Taglio dle nastro sotto la pioggia ieri pomeriggio tra le giostre di piazzale Te da parte del vice sindaco Giovanni Buvoli e dai rappresentanti del luna park per dare inizio al lungo appuntamento con il divertimento che durerà fino al 22 marzo, appena dopo Sant’Anselmo. In questo lasso di tempo saranno tanti gli appuntamenti da ricordare come i bomboloni gratis il 19 febbraio, la festa dello studente prevista per il 12 e 4 marzo con i biglietti omaggio delle scuole. E poi la risottata del 25 febbraio, l’ora delle frittelle gratis il 16 marzo e tante altre interessanti promozioni.