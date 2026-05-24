Calcio dilettanti – Dinamo e Villimpentese all’ultimo step dei play off

Mantova Dinamo Gonzaga e Villimpentese scendono in campo questo pomeriggio alle 15.30 per i rispettivi incontri dei triangolari play off regionali di Prima e Seconda categoria, appuntamenti che potrebbero regalare il salto di categoria alle due mantovane.

La Dinamo ospita il Brembate Sopra, formazione arrivata seconda nel girone E alle spalle del Sovere e capace, nel secondo turno dei play off, di travolgere con un netto 5-1 la Zognese. La squadra gonzaghese, invece, dopo il secondo posto conquistato nel girone G, nei play off ha pareggiato 2-2 con l’Union Team Marmirolo prima di superare in casa per 2-1 il Suzzara nell’attesissimo derby. «E’ la nostra ultima gara casalinga della stagione – afferma il presidente Angelo Bottazzi -. Non mi aspetto il pienone visto contro il Suzzara, ma sicuramente una buona affluenza di pubblico. L’anno scorso eravamo in Seconda Categoria, oggi siamo qui a giocarci la possibilità di andare in Promozione. Vincere oggi diventa quindi fondamentale perché, dopo la sfida tra Brembate e Bagnolese, andremo a fare visita ai forti bresciani (il 7 giugno; ndr). I ragazzi tengono molto a chiudere bene queste ultime due partite stagionali e conquistare il successo oggi sarebbe importante anche per salutare nel modo migliore i nostri tifosi». Tra i biancorossi mancherà per squalifica il centrale Lonighi, mentre resta in dubbio bomber Bozzolini.

La Villimpentese riceve invece la Pavoniana Gymnasium, terza nel girone F di Brescia e protagonista di un brillante cammino nei play off, con le vittorie per 1-0 contro la Valtenesi e per 2-1 sull’Oratorio Urago Mella. I gialloblù hanno invece chiuso al secondo posto il girone mantovano e domenica scorsa, nella finale dei play off provinciali, hanno pareggiato con l’Atletico Castiglione (1-1) grazie al provvidenziale gol segnato da Babetto in pieno recupero. «La Pavoniana si presenta con un attacco molto forte – spiega il mister Gerardo Ciccone -. I ragazzi tengono parecchio a fare bene in questo triangolare e uscire dal campo con una vittoria oggi sarebbe molto importante». La Villimpentese il 7 giugno farà visita alla cremonese Pescarolo, che ha eliminato al primo turno l’Acquanegra. «A quella partita penseremo più avanti – taglia corto Ciccone – adesso dobbiamo concentrarci soltanto sulla gara odierna con la Pavoniana».

ECCELLENZA FEMMINILE

Si giocano oggi le partite dell’ultima giornata di campionato con il Mantova Women impegnato nel capoluogo meneghino sul campo dell’Accademia Milano (ore 17). Già sicure del terzo posto, le vipere con un risultato positivo si garantirebbero il piazzamento sul podio in solitaria alle spalle solo di Erbusco e Doverese.