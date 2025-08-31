Calcio dilettanti – Doppietta e assist: la Poggese batte 3-2 il Marmirolo e si gode il ritrovato Akinbinu

Poggio Rusco Ultima amichevole di preparazione per la Poggese, che supera di misura il Marmirolo al termine di una sfida vivace e combattuta, chiusa sul 3-2. La formazione di Goldoni ha dato segnali confortanti in vista dell’imminente debutto ufficiale in Coppa, ma anche il Marmi, che solo pochi mesi fa qui aveva subito una sconfitta umiliante, ha ben impressionato. Avvio sprint dei biancazzurri: dopo appena 3 minuti Akinbinu, imprendibile sulla fascia sinistra, serve un assist perfetto per Ridolfi, che insacca l’1-0. La Poggese insiste e al 25’ va vicinissima al raddoppio con lo stesso Ridolfi, fermato solo da un salvataggio sulla linea. Alla mezz’ora il Marmirolo cresce e al 35’ trova il pari: uscita scomposta di Mora su Vincenzi, rigore ineccepibile trasformato da Ghirardi. Poco prima dell’intervallo i neroverdi ribaltano il risultato: sugli sviluppi di un corner, Pernigotti anticipa tutti di testa e firma l’1-2. La ripresa si apre con la Poggese all’attacco. Al 60’, ancora Akinbinu, stavolta lanciato in area da Sposato, conquista un rigore che lui stesso trasforma con freddezza. Tayo è incontenibile e al 77’ completa la rimonta: imbucata di Bottazzi, pallonetto preciso e 3-2 biancazzurro. Nel finale la squadra di Petrozzi prova a reagire, ma la difesa della Poggese regge bene. Al termine, applausi per l’atteggiamento della formazione di Goldoni, capace di ribaltare la gara con carattere e qualità. A decidere la sfida la giornata di grazia di Akinbinu, autore di una doppietta e di un assist, già in gran forma. Buone risposte anche da centrocampo e difesa, contro un Marmirolo apparso solido e competitivo. Un test probante che lascia fiducia per il cammino in Coppa.