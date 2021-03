Calcio dilettanti – Eccellenza, c’è l’interesse nazionale. Il Castiglione debutterà l’11 aprile sul campo del Ciliverghe

CASTIGLIONE Ora è ufficiale, il campionato di Eccellenza è stato riconosciuto di interesse nazionale dopo l’ok da parte del Coni e le società che hanno aderito alla ripartenza possono ora riprendere gli allenamenti collettivi. Il Comitato Regionale Lombardia ha pubblicato i calendari. La ripartenza, come votato a maggioranza dalle società, è fissata per domenica 11 aprile. Nel primo turno, il Castiglione farà visita al Ciliverghe. Sette giorni dopo il debutto casalingo contro l’Atletico Castegnato, quindi la trasferta a Vimercate per affrontare il Leon. I rossoblù osserveranno il turno di riposo alla 9ª giornata, l’infrasettimanale del 2 giugno, e chiuderanno i loro impegni ospitando il Lumezzane allo stadio Lusetti, il 13 giugno.

Girone C – La prima giornata

Atletico Castegnato-Mapello

Ciliverghe-Castiglione

Leon-Lemine Almenno

Lumezzane-Speranza Agrate

Prevalle-Valcalepio

Riposa: Zingonia Verdellino