Una panchina rossa per respingere la violenza contro le donne

MEDOLE – Anche a Medole, in occasione delle iniziative tese a contrastare la violenza contro le donne, ha posato una panchina “rossa” lungo viale Passeggio.

È stata inaugurata alla presenza del sindaco Mauro Morandi , del vice Luca Vivaldini , dell’assessore ai Servizi sociali Rino Giovanni Ballista e della dott.ssa Sabrina Orizio, delegata delle Pari opportunità per quanto riguarda la parte civica. «Ti proteggerò dalle paure e dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle giustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimento che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore, dalle ossessioni delle tue manie. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Perché sei un essere speciale. Ed io, avrò cura di te». È il testo della canzone “La cura” di Franco Battiato che il primo cittadino di Medole ha letto prima dello scoprimento della panchina rossa fiammante, che non passa certo inosservata percorrendo il centro paese

«L’iniziativa – ha spiegato Morandi – ha come obiettivo quello di lasciare un segno permanente di riconoscimento e sensibilizzazione contro il femminicidio e contro la violenza sulle donne, anche attraverso una apposita targa, che è stata posizionata sulla panchina». La pandemia da Covid-19 non frena purtroppo l’ondata di violenza che investe in modo rilevante il nostro Paese, per questo è necessario tenere alta la guardia. (m.v.)