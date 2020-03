Calcio dilettanti – Figc, venerdì 3 videoconferenza con le società

Mantova Sulla scia del successo delle riunioni in videoconferenza riservate alle società della provincia di Brescia e di Bergamo, che hanno avuto come ospite il presidente del Crl Giuseppe Baretti e a cui hanno partecipato in buon numero anche i dirigenti mantovani, la Delegazione di Mantova chiama a raccolta le compagini della provincia per un evento a loro dedicato al fine di fare il punto della situazione. Tante le problematiche sul tavolo, in questi drammatici momenti segnati dall’emergenza coronavirus: dagli aggiornamenti sul tema campionati, ai possibili scenari per il futuro, ai problemi piccoli e grandi che inevitabilmente si presenteranno prossimamente.

Le società sono invitate alla massima partecipazione, per portare le proprie istanze ai vertici regionali: ospite d’onore la vicepresidente del Crl, la mantovana Paola Rasori, che potrà dare un quadro chiaro sia a livello locale, sia a livello lombardo, dove la situazione si presenta anche più complicata di quella mantovana. L’incontro a distanza per le società della Delegazione di Mantova si terrà venerdì 3 aprile alle ore 21. Parteciperanno, oltre alla Rasori, il Delegato Giuseppe Saccani, il vice Rodolfo Vernizzi e lo staff della Delegazione. Si potrà partecipare tramite l’app “Zoom” scaricabile da tablet e smartphone, negli appositi app store iOS o Android, in base al device di cui si è in possesso. Basterà inserire il codice 4989188731. Oppure, per chi non avesse dimestichezza con gli ultimi ritrovati tecnologici, si può accedere da PC al link https://zoom.us/j/4989188731.

Informazioni al sito www.crlombardia.it, cliccando sulla sezione mantovana.