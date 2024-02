Calcio dilettanti, giudice sportivo – Gove e Villimpentese perdono due pedine

Mantova Le decisioni del giudice sportivo del Crl. Il tecnico del San Lazzaro, Michele Jacopetti, è stato inibito fino al 21 febbraio. In Prima Categoria, una giornata di stop a Terragin e Bianchi (Governolese), Bignardi (Sporting Club), Avanzini e Baietta (Villimpentese). Questi, invece, gli accoppiamenti di Coppa Lombardia. In Seconda (16esimi di finale), il Soave affronterà in casa l’Oratorio Urago Mella (21 febbraio); in Terza (ottavi), lo Juniors Cerlongo ospiterà la Canottieri Baldesio (22 febbraio).