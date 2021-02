Basket serie A2 f – MantovAgricoltura cerca i 2 punti a Carugate (ore 18)

SAN GIORGIO Il MantovAgricoltura, reduce da tre sconfitte di fila contro Alpo, Sarcedo e Udine, ha tanta voglia di tornare alla vittoria. Proverà a centrare questo obiettivo stasera a Carugate contro le milanesi di Cesari (ore 18, arbitri Silvia Zanetti di Este e Alessandro Frigo di Mognanana). Le virgiliane sono pronte al tutto per tutto per ritrovare la luce dopo questo momento di blackout: assente capitan Simona Antonelli, sottoposta martedì scorso a un intervento al ginocchio dall’esito positivo. Le giocatrici di coach Cesari si trovano attualmente sul penultimo gradino della classifica con 6 punti. San Giorgio non deve guardare alla differente posizione in classifica e sottovalutare le milanesi. «Sabato scorso contro Udine – afferma la veterana guardia Alice Pizzolato – abbiamo incassato una sconfitta di misura contro una candidata al salto di categoria, a dimostrazione del valore e delle qualità del gruppo di MantovAgricoltura. La differenza l’hanno fatta i tiri dall’arco. Comunque avremmo dovuto cercare di limitare in maniera più efficace le loro soluzioni perimetrali soprattutto con una giocatrice come Peresson alla quale dovevamo concedere meno spazio. Anche in questo caso, come nelle ultime sfide, abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque: il giusto mix di esperienza e incoscienza ci permette ogni volta di lottare per riagganciare le avversarie, ma a differenza della prima parte della stagione dove riuscivamo dopo l’aggancio a concretizzare il sorpasso, ultimamente ci manca quello sprint finale per ribaltare la partita. Contro Carugate i giochi non sono scontati: «Ci aspetta un’altra sfida non semplice contro una squadra che vorrà riscattarsi dalla sconfitta dell’andata, vinta da noi nonostante la mancanza di Giulia Monica e di Cristiana Petronio». La squadra sarà a Carugate senza Simona Antonelli: «Il suo grande supporto dentro e fuori dal campo ci mancherà tantissimo. Motivo in più per cercare di portare a casa questa vittoria». Palla a due fissata per le ore 18; il match verrà trasmesso sul canale YouTube della società milanese, il cui link verrà condiviso sui social biancorossi quanto prima.