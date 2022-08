Calcio dilettanti – Il Castiglione “B” cede allo Sporting (2-3)

CASTIGLIONE In attesa di vedere all’opera il Mantova sul prato del “Lusetti” (oggi alle 17), ieri è andato in scena l’antipasto con l’amichevole tra il Castiglione “B”, diciamo così, e lo Sporting Club. I Mastini hanno schierato nel primo tempo tanti giovani e il convalescente Mangili, e nella ripresa la Juniores Regionale. Nei primi 45’ i ragazzi di Esposito hanno evidenziato una netta supremazia territoriale, ma lo Sporting ha opposto una robusta resistenza e il risultato è rimasto in equilibrio, 0-0, fino all’intervallo. Nel secondo tempo i valori in campo si sono ribaltati visto che il Casti, come detto, ha schierato la Juniores. Lo Sporting ha piazzato subito un micidiale uno-due con il nuovo entrato Guarnieri, ma i baby Mastini hanno reagito con grinta e al 73’ accorciato le distanze con Pansera. Due minuti dopo, Forgione ha firmato il nuovo allungo dei goitesi e all’83’ Sirianni ha fissato il risultato sul definitivo 2-3. Oggi si replica, come detto, con le prime linee del Casti opposte al Mantova, mentre lo Sporting tornerà in campo giovedì contro la Ceresarese.