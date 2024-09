Calcio dilettanti – Il Castiglione è ancora in rodaggio. Partenza sprint per Asola e Poggese

Mantova Il turno domenicale di Coppa ha emesso i primi verdetti, non proprio esaltanti per le squadre mantovane. In Eccellenza rischiamo un flop. La Castellana è già fuori, anche se contro la Trevigliese è piaciuta assai, nonostante una formazione largamente rimaneggiata. Nelle due partite ha raccolto molto meno di quanto meritasse, con il campionato alle porte la priorità è recuperare in fretta le cartucce in attacco. Dal Castiglione ci aspettavamo una svolta, dopo il filotto di sconfitte nelle amichevoli, invece è arrivato un altro passo falso sul campo della Lentatese. La reazione del secondo tempo è confortante, ma gli attaccanti non si sbloccano e la qualificazione è compromessa.

Squilli importanti arrivano dalla Promozione, in particolare da Asola e Poggese. I biancorossi di Franzini, come si dice, hanno fatto il bello e il cattivo tempo sul campo del Calvenzano: sotto di due gol all’intervallo (con rigore sbagliato), hanno messo in scena una grande rimonta nella ripresa con gol vittoria allo scadere. Per passare il turno, però, dovranno battere anche il Cenate Sotto allo Schiantarelli (il 18 settembre). La Poggese, dal canto suo, ha debuttato battendo il San Lazzaro pur giocando in inferiorità numerica (per il rosso a Lonighi) per quasi tutto il secondo tempo. Buone notizie per mister Melara, che ha pure dovuto fare a meno della stella Akinbinu. Servirà nello scontro diretto con l’Union Marmirolo (ha preso Omar Garbin, centrocampista classe 2004 dalla Castellana) che assegnerà il pass. Il San Lazzaro è out, con due sconfitte di misura, e può serenamente concentrarsi sul campionato. C’è poco da stare allegri, invece, in casa Governolese: la squadra è un cantiere aperto e i lavori sembrano essere in forte ritardo. La pesante sconfitta (6-2) rimediata a Verdellino la dice lunga. La Coppa è già un capitolo chiuso e l’avventura in campionato rischia di partire in salita.

Luci e ombre anche dalle “big” di Prima Categoria. L’unica vittoria è firmata Sporting Club, grazie alla doppietta di bomber Vernizzi che ha ribaltato l’iniziale vantaggio del Gambara. Ma se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, in Coppa Lombardia le mantovane sono ancora imbattute visti i pareggi del Porto (a Pralboino) e nel derby tra Villimpentese e Serenissima. Brucia invece la sconfitta in Emilia del Viadana, che a Guastalla ha giocato quasi tutta la partita in dieci, ha perso 3-2 ed è già fuori dai giochi.