Calcio dilettanti – La Castellana batte 3-1 il San Lazzaro e vince la Mantua FA Cup

SUZZARA La Castellana si aggiudica la prima edizione della Mantua FA Cup. Nella finalissima contro il San Lazzaro, sul campo neutro dell’Allodi di Suzzara, i goffredesi mettono in campo tutta la loro superiorità, facendo valere la categoria di differenza. La cronaca. Partono forte i biancazzurri e al 7’ sono già in vantaggio: Migliorelli riceve palla, dribbla con una serie di finte un difensore avversario e viene steso in area. Dal dischetto si presenta lo stesso Migliorelli che spiazza Brognara. I ritmi si abbassano e la Castellana gestisce fino al 29’ quando Messali finisce a terra in area cittadina dopo un contatto e Annunziata fischia rigore. Dal dischetto va sempre Migliorelli che spiazza nuovamente Brognara. Castellana sul velluto. Al 38’ gran palla di Ljutfiu per Arcari che a tu per tu con Piolini si divora il gol per riaprire l’incontro, calciando alle stelle. Nella ripresa Brognara atterra Secli in area dopo una ripartenza veloce. Dal dischetto va sempre Migliorelli che spiazza per la terza volta Brognara. Assedio biancazzurro: punizione di Menolli e manona di Brognara che devia la palla sulla traversa. L’agognato gol per il SanLa arriva al 70’ con il subentrato Gjinaj che sfrutta un’indecisione di Piolini e spinge in rete il 3-1.