Calcio dilettanti – La Castellana piega lo Sporting (2-1) nell’ultimo collaudo

Fabio_Raineri_02

Guidizzolo Ultimo collaudo positivo per la Castellana, che ha piegato per 2-1 lo Sporting Club, chiudendo con fiducia la fase di preparazione estiva in vista degli impegni ufficiali. La sfida, molto combattuta e giocata su buoni ritmi, ha offerto spunti utili a entrambi gli allenatori. La Caste di mister Raineri ha trovato il vantaggio al 5’ della ripresa con Secli, lesto a ribadire in rete una palla vagante in area. Lo Sporting ha reagito subito e al 52’ ha ristabilito la parità con Leorati, bravo a sfruttare un’incertezza della retroguardia locale. Il match è rimasto equilibrato fino all’83’, quando ancora Secli, tra i più ispirati, ha firmato la doppietta personale che è valsa il successo alla Castellana. Risultato a parte, c’è una brutta notizia per lo Sporting: il difensore Gentili ha dovuto lasciare il campo per una distorsione alla caviglia, poi valutata al pronto soccorso di Desenzano. Una tegola che rischia di condizionare l’avvio di stagione dei goitesi.

