Pallavolo U21 – Selleri e l’Italia in finale mondiale. Oggi sarà ancora sfida con l’Iran

Jiangmen (Cina) Una grandissima nazionale Under 21 maschile conquista la finale ai Campionati del Mondo di categoria, in corso di svolgimento a Jiangmen (Cina). I ragazzi di Vincenzo Fanizza, infatti, hanno superato con un secco 3-0 (25-20, 25-22, 25-18) la Repubblica Ceca, conquistando dunque la seconda finale consecutiva nella rassegna iridata di categoria, dopo quella dell’edizione 2023 in Bahrein persa poi per 3-2 contro l’Iran. Quella di ieri è stata una prestazione sontuosa degli azzurrini. Dominio nel primo e nel terzo parziale e secondo set giocato con grande esperienza e lucidità nei suoi momenti chiave. Zlatanov e Barotto sono stati i migliori marcatori del match, entrambi con 14 punti messi a segno. Il regista del Gabbiano, Giacomo Selleri, non è stato però chiamato in causa da coach Fanizza. Il gruppo azzurro ha dimostrato grande solidità in tutti i fondamentali, mantenendo sempre alta la concentrazione e imponendo il proprio ritmo sin dalle prime battute.

L’Italia tornerà in campo oggi pomeriggio alle ore 14, per l’atto conclusivo della manifestazione, di nuovo contro l’Iran, che ha sconfitto gli USA per 3-0, a caccia della “vendetta” dopo il ko di due anni fa.

Italia: Magliano 7, Mati 5, Barotto 14, Zlatanov 14, Taiwo 3, Mariani 3, Loreti (L). N.e.: Frascio, Selleri, Giani, Valbusa, Fedrici. All. Fanizza.

Repubblica Ceca: Pastrnak 8, Svoboda 3, Brichta 9, Pitner 7, Cerny 5, Chromec 1, Tlaskal (L). Vitamvas, Hermansky, Seidl 3. N.e.: Waclaw, Toth. All. Nekola.