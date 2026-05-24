Calcio dilettanti – Mister De Martino sulla piazza: “Scelgo il progetto”

Mantova A metà febbraio le strade di Luca De Martino e della Governolese, salvatasi poi alla penultima giornata di Promozione, si sono separate per visioni differenti. Il tecnico napoletano è ancora senza panchina, ma non ha fretta di scegliere. Questa volta vuole essere sicuro di intraprendere un percorso condiviso e appoggiato dalla società che rappresenterà: «Con la Governolese – racconta – avevamo deciso insieme di intraprendere un percorso basato sui giovani, sul lavoro e sulla programmazione. La squadra ha sempre risposto bene. Fino alla sesta gara di ritorno siamo scesi in campo con sette giovani. Quando si rischia c’è bisogno di tempo e fiducia. Governolo è una piazza che pretende tanto, forse non è abituata ad un percorso di crescita. Nel girone di ritorno ho sentito da parte di qualcuno della società poca fiducia. Così, dopo la sconfitta immeritata con la Verolese per cui siamo stati anche contestati, ho deciso di dimettermi. Sono del parere che i progetti si fanno in due. Mi sono sentito solo, forse ci credevo solo io. Sono comunque contento che la squadra abbia ottenuto la salvezza. Sono rimasto in ottimi rapporti con tutti i ragazzi. Così come con il direttore Tavernelli, che mi ha sempre supportato. L’unico rammarico che ho è di essermi preso tutta la responsabilità di costruire una squadra basata sui giovani. Ma ne sono comunque orgoglioso». Come dicevamo, De Martino è adesso in attesa della proposta giusta. «Aspetto – spiega – la chiamata di una squadra che mi voglia fortemente e che creda nel mio calcio. Intraprenderò un percorso solo se vedrò reali intenzioni di iniziare un progetto con tutti i rischi del mestiere. Cerco una “casa” dove in 2-3 anni costruire insieme una crescita di tutta la società, cercando se possibile di limitare le spese».