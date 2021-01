Calcio dilettanti – Per i campionati minori la ripartenza è impossibile

ROMA Confermate le indiscrezioni riguardo al prossimo Dpcm: i divieti per le attività sportive dovrebbero essere oggi prorogati fino al 5 marzo. Dunque, chiusura per palestre e piscine (mentre per gli impianti sciistici si parla del 15 febbraio). E il calcio? Fermo restando che ad oggi è possibile l’allenamento singolo con distanziamento, non ci sarà alcun via libera per gli allenamenti veri e propri per gli sport da contatto. E’ questo quello che diranno, sostanzialmente, i vertici federali la prossima settimana alle società lombarde negli appuntamenti online. Dunque, nessuna speranza di riprendere la stagione 2020/2021, che sarà completamente cancellata. Si farà di tutto invece per disputare almeno un girone di andata in Eccellenza, dove militano le nostre Governolese e Castiglione, ma anche in questo caso servirebbero nuovi protocolli simili alla D (che sta facendo peraltro molta fatica a terminare il proprio calendario). Staremo a vedere.