Calcio dilettanti – Sporting Club, rosa al completo in attesa dei ripescaggi

GOITO Lo Sporting Club attende con fiducia il possibile ripescaggio in Promozione, ma intanto festeggia un altro possibile traguardo: il quasi certo approdo della Juniores nella categoria Élite. Sul fronte prima squadra, il club si è mosso con decisione sul mercato, allestendo una rosa competitiva e rinnovata in alcuni punti chiave. Tra i volti nuovi spiccano Dylan Boateng, in arrivo dall’Asola, e Jonata Bravo, ex UnionMarmi: un attaccante sul quale la società punta molto per dare peso al reparto offensivo. Dall’esperienza mantovana e curtatonese arrivano Riccardo Pini, Giovanni Caramaschi e Riccardo Fantoni, mentre dalla Rapid Olimpia e dal San Lazzaro giungono rispettivamente Andrea Fantoni e Alessio Ferretti. A chiudere il quadro dei nuovi arrivi, tutti giovanissimi, a parte Boateng e Bravo, Pierpaolo Zanoni, ex Castellana e Union Colli. «Ci manca solo un centrale difensivo, ma solo se si presenterà l’occasione giusta -, spiega il vicepresidente Federico Salvetti -. Per il resto siamo soddisfatti: abbiamo confermato la maggior parte del gruppo. Alcuni hanno scelto di ridurre l’impegno e ci hanno lasciato; l’addio di Scalvenzi è dipeso invece dall’intenzione di puntare su un tipo di giocatore diverso a centrocampo, come Boateng. Ora attendiamo l’ufficialità del ripescaggio della Juniores: sarebbe un altro bel passo in avanti per il nostro progetto». Una rosa costruita con equilibrio, fatta per metà da giovani e pronta a lottare, qualsiasi sarà la categoria di partenza.