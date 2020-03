Basket Serie A2 – Negri: “Pompea, è un danno economico”

MANTOVA Non si può certo dire che il 2020 della palla a spicchi sia iniziato sotto una buona stella. Prima la scomparsa avvenuta proprio a Mantova del vicepresidente di Ferrara Marco Cocchi che ha scocco il basket nazionale, poi quella di Kobe Bryant che ha rappresentato un grave lutto nel mondo dello sport mondiale, e ora l’emergenza coronavirus che sta condizionando la vita, nonché di conseguenza lo sport, di miliardi di persone nel mondo. La decisione più recente impone l’assenza di pubblico agli eventi sportivi fino al 3 aprile e quindi, di conseguenza, anche per il derby Mantova-Verona in programma lunedì alla Grana Padano Arena.

E le decisioni prese della Fip nelle ultime quarantott’ore fanno arrabbiare molto il presidente biancorosso Adriano Negri: «La mia opinione su quanto sta accadendo è estremamente negativa – afferma – sarebbe stato meglio aspettare e rinviare le partite e prendersi più tempo per decidere, come per esempio sta facendo la pallavolo. Avrei ridotto a quattro partite la fase a orologio anziché sei, recuperando così 15 giorni. Noi, come penso tante altre società, ci rimettiamo una barca di soldi e i tifosi, specialmente chi ha fatto l’abbonamento, ci rimette il 20/30% delle partite, inoltre non si riesce a fare promozione nelle scuole e tante altre attività collaterali. Ho provato a mettermi in contatto con il presidente Lnp Basciano ma non ho ricevuto risposta (almeno fino a ieri pomeriggio, ndr), vorrei spiegare alla Lega che è difficile fare dei rimborsi agli abbonati. Con questo danno economico per noi nasce un problema di sussistenza. A mio giudizio potevamo evitare le partite fino al 21 e iniziare il 22, e così avremmo potuto tutelare il più possibile anche i giocatori che sono esposti a rischi e che invece adesso devono ricominciare a girare l’Italia in lungo e in largo e incrociandosi tra di loro».

Nel frattempo, proprio per le nuove indicazioni nazionali, la società ha annullato la consueta conferenza stampa prepartita. La squadra continua invece la sua routine di allenamenti alla Dlf.