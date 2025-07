Futnet – Gli alfieri della Nac in Romania per gli Europei Senior e i Mondiali U21

CURTATONE Parte oggi l’avventura della nazionale italiana di Futnet in Romania, dove da oggi al 6 luglio si svolgeranno i Campionati Europei Senior e i Campionati Mondiali Juniores Under 21. A guidare la spedizione è Ovidiu Staniste, capo delegazione, che accompagnerà atleti selezionati per entrambe le categorie. Per la categoria Senior, a difendere i colori azzurri con Staniste ci saranno Matteo e Alessandro Rotatori, già protagonisti nelle precedenti edizioni. Grande rappresentanza per la categoria Juniores, dove a comporre la squadra italiana saranno quattro giovani atleti della Nac Curtatone: Francesco Dondi, Riccardo Pini, Federico Vicentini e Sergei Boni. La Nac Curtatone è ormai un punto di riferimento nazionale per la disciplina, e ancora una volta manda i suoi migliori atleti a difendere i colori azzurri nelle competizioni internazionali di questa disciplina sportiva.