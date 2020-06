Calcio dilettanti – Governolese a un passo da Lonighi. Merlino al Viadana

MANTOVA Sempre effervescente il mercato nei dilettanti. È quasi fatta per il passaggio del difensore Matteo Lonighi dal Suzzara alla Governolese. Per contro, in rossoblù rimarrà il portiere Fabrizio Rufo. I Pirati sono sempre interessati a Cabroni e Tosi , obiettivo anche di Campagnola Emilia e Rolo.

Il centrocampista Luca Ruggeri del Campagnola Emilia è un obiettivo di mercato del Suzzara. I bianconeri, nel frattempo, annunciano il rinnovo con l’estremo difensore Giacomo Zapparoli, che ha resistito alle lusinghe del Marmirolo; e col centrocampista Luca Micheloni. Potrebbe continuare a vestire il bianconero anche un altro centrocampista: Federico Carlini. Il Suzzara ci riproverà col San Lazzaro per Azzali; in salita invece la trattativa per Rasini, che il club di Valenza vorrebbe trattenere (ma sul quale si è fiondato anche lo Sporting). A proposito di San Lazzaro, è attesa entro martedì la scelta di Jacopetti, tentato dall’affiancare Bizzoccoli sulla panchina del Marmirolo. In questi giorni il tecnico incontrerà di nuovo le società, poi tirerà le conclusioni.

Il Viadana ha concluso la trattativa col Colorno per l’attaccante Andrea Merlino (’99), questa stagione in prestito alla Binacazzurra Sorbolo. Potrebbero essere ceduti in prestito alla Futura i baby Baruffaldi, Manzoli e Ternardi .

Il Sermide, neopromosso in Prima, attende una risposta da Luca Brondolin, che deve decidere se restare a San Felice sul Panaro oppure accettare di far parte del team in mano ad Alessandro Reggiani, già suo allenatore alla Poggese.