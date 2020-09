Calcio Serie C – Giovane e a buon mercato: il Mantova a confronto con le rivali

MANTOVA Una settimana al via del campionato di Serie C (27 settembre) e due al termine del mercato (5 ottobre). Tempo di previsioni, che il campo forse smentirà anche se sono suffragate dai numeri. Per ciascuna delle 20 squadre del girone B, abbiamo preso in considerazione l’età media della rosa e il suo valore in termini economici, ottenuto sommando le quotazioni di mercato dei singoli giocatori. I dati sono ricavati dal sito specializzato transfermarkt.it.

Dunque, come si posiziona il Mantova rispetto alle rivali? Per quanto riguarda l’età media, balza subito all’occhio il valore basso dei biancorossi: 23,08 anni. Solo Carpi, Imolese, Fano e Matelica esibiscono organici più giovani. Del resto, che il Mantova volesse sposare la linea verde era chiaro fin dalle prime mosse di mercato; ed è significativo che nessuno dei giocatori a disposizione di Emanuele Troise abbia ancora tagliato il traguardo dei 30 anni (il primo sarà Lorenzo Checchi il prossimo 20 gennaio). Ovviamente, essendo il mercato ancora aperto, i dati potrebbero cambiare nei prossimi giorni. Ma la situazione al momento è questa. Per la cronaca, l’organico più anziano è quello della Triestina (27,84 anni), seguito da Modena (26,65) e Padova (26,37).

E veniamo al valore economico delle squadre. La rosa del Mantova, sommando le quotazioni di mercato di tutti i giocatori tesserati, secondo transfermarkt vale 2,63 milioni di euro. Anche questo è un dato basso, perlomeno se preso in considerazione con le big del girone. Basti pensare che il Perugia vola a quota 8,38 milioni, la Triestina a 6,53 e il Padova a 6,40. Sono società che hanno chiaramente investito per ottenere la promozione. Anche Sambenedettese, FeralpiSalò, Sudtirol e Modena hanno speso molto di più del Mantova. In questa speciale graduatoria, l’Acm si posiziona al 12esimo posto, piazzamento nient’affatto malvagio per l’obiettivo che si è data: la salvezza. Ovviamente sappiamo che il mercato del Mantova non si è concluso, ragion per cui il valore è destinato a salire da qui al 5 ottobre.

Tra i calciatori, il più quotato sarebbe il centrocampista rumeno del Perugia Vlad Dragomir, che tuttavia potrebbe presto lasciare il Grifo (Genk e Sampdoria tra le numerose pretendenti). Altra stella del girone è il fantasista argentino ex Inter Ruben Botta, alla Sambenedettese con il connazionale Maxi Lopez (le cui quotazioni, data anche l’età, sono in notevole ribasso). Ma di giocatori bravi e con nobili pedigree il girone è pieno. Fin qui i numeri. Al campo, a partire da domenica prossima, il compito di avvalorarli o meno.

Squadra / Età media / Valore mercato / Giocatore più quotato

AREZZO / 24,50 / 3,40 milioni / Males (400mila)

CARPI / 22,95 / 2,33 milioni / Biasci (400mila)

CESENA / 23,09 / 2,43 milioni / Satalino (250mila)

FANO / 22,04 / 2,18 milioni / Carpani e Barbuti (200mila)

FERALPISALÒ / 24,50 / 4,18 milioni / Scarsella e Gavioli (400mila)

FERMANA / 24,76 / 2,50 milioni / Scrosta (200mila)

GUBBIO / 24,91 / 3,25 milioni / Cucchietti e Gomez (250mila)

IMOLESE / 22,70 / 2,78 milioni / Marcucci (250mila)

LEGNAGO / 23,19 / 1,20 milioni / Grandolfo (150mila)

MANTOVA / 23,08 / 2,63 milioni / Rosso e Guccione (200mila)

MATELICA / 22,86 / 2,05 milioni / Calcagni (250mila)

MODENA / 26,65 / 3,98 milioni / Pergreffi, Castiglia e Scappini (300mila)

PADOVA / 26,37 / 6,40 milioni / Germano (450mila)

PERUGIA / 26,16 / 8,38 milioni / Dragomir (1,30 milioni)

RAVENNA / 25,36 / 1,63 milioni / Mokulu (300mila)

SAMBENEDETTESE / 25,21 / 4,68 milioni / Botta (1,20 milioni)

SUDTIROL / 26,00 / 4,38 milioni / Casiraghi (400mila)

TRIESTINA / 27,84 / 6,53 milioni / Gatto (400mila)

VECOMP / 23,89 / 2,58 milioni / Bentivoglio, Cazzola, Arma e Manfrin (200mila)

VIS PESARO / 23,89 / 3,95 milioni / Cannavò (500mila)