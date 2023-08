Calcio Eccellenza – Arioli: “Esperienza e solidità. La Castellana ci darà soddisfazioni”

Castel Goffredo Bentornata Eccellenza: la Castellana ha cominciato ieri al Comunale, con rinnovato entusiasmo, il cammino nella categoria più nobile del calcio regionale. Nuovo l’allenatore, Giovanni Arioli, rinforzata la rosa, costruita in maniera accorta, senza fare il passo più lungo della gamba, come suggerisce il ds Alessandro Novellini.

«Questa squadra ci darà sicuramente delle soddisfazioni – spiega il tecnico -. Sono convinto soprattutto delle persone. Sul mercato abbiamo operato bene, manca ancora una pedina, forse due, ma il più è fatto: posso dire di essere soddisfatto, perché siamo partiti dopo nelle trattative, con tutte le difficoltà. Diversi giocatori erano già accasati. Però siamo riusciti comunque a ingaggiare atleti esperti e duttili e che si faranno valere pure sul piano fisico. Magari vedremo di mettere dentro, con calma, ancora qualche elemento». Le ultime voci riguardano Luca Manarin, ex goffredese e attualmente al Caldiero in D. Ma difficilmente arriverà. Diversi, dicevamo, i volti nuovi: «A mio modo di vedere un giocatore come Menolli è eccelso – prosegue Arioli – ne sono arrivati altri, come Crema, Ruffini e Chiarini. Bravi e polivalenti, per non andare in difficoltà in caso di assenze, che nel corso di una stagione capiteranno».

Sul modulo: «Il 3-5-2 può essere la base, ma io mi “fisso” solo sulle due punte. la difesa a tre non è un dogma».

Una battuta anche con Bruno Bompieri, che come sempre non ha voluto mancare al primo giorno dei biancazzurri: «Mi sembra che siano arrivati giocatori interessanti – ha detto -, la concorrenza in categoria è tanta e il livello sarà alto. Ma non vorremmo solo limitarci ad una tranquilla salvezza, speriamo di fare di più». Intanto, a sorpresa, fissata un’amichevole con il Mantova il prossimo 11 agosto: accordo chiuso “al volo” al telefono, prima dell’allenamento, tra lo stesso mister Arioli e i biancorossi, rimasti senza avversaria dopo che era saltato il test con la Feralpi. Si giocherà al Comunale alle 18. Le altre amichevoli restano fissate: il 17 agosto con l’Asola e il 21 con lo Sporting Club. Da definire un altro test da giocare il 24 agosto.