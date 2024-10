Calcio Serie B – Mantova, Panizzi e Botti in cattedra alla scuola Fancelli di Roncoferraro

Roncoferraro Accoglienza da stadio per Erik Panizzi e Federico Botti, che ieri mattina sono stati ospiti alla scuola secondaria di primo grado “Luca Fancelli” di Roncoferraro. I due calciatori biancorossi sono stati protagonisti del progetto “Tutti in rete: campioni nello sport, campioni nella vita” promosso dal professor Stefano Ferrari, grande tifoso del Mantova.

Ad accogliere la delegazione biancorossa c’era la dirigente scolastica Mariella Difato. Circa 200 gli alunni e le alunne, oltre ai rispettivi docenti, che per un’ora e mezza hanno intrattenuto Panizzi e Botti con una raffica di domande. A suggello della visita, i due calciatori biancorossi hanno consegnato all’istituto di Roncoferraro una bandiera del Mantova, simbolo di amicizia. Congedandosi, hanno infine invitato tutti gli alunni presenti, la gran parte dei quali già tifosissimi dell’Acm con tanto di sciarpe e magliette, a recarsi al Martelli in occasione delle prossime partite casalinghe.