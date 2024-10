Calcio serie B – Biglietti su Ticketone, oltre 200 tifosi virgiliani al seguito

Mantova La prevendita di Carrarese-Mantova si è aperta ieri pomeriggio e si è subito scatenata la caccia al biglietto. A ieri sera circa un terzo dei 620 biglietti disponibili per il settore ospiti risultavano venduti, il che significa che in Toscana il Mantova sarà seguito da oltre 200 tifosi. I tagliandi per i supporter biancorossi sono acquistabili sul sito e nei punti vendita autorizzati di Ticketone al prezzo di 15 euro, fino alle ore 19 di domani. Il parcheggio per i mantovani sarà in viale Zaccagna; l’uscita autostradale è quella di Massa.

E veniamo alle notizie dal campo. Il Mantova ieri ha effettuato il primo allenamento sul campo in sintetico del Migliaretto. Tutti a disposizione di mister Possanzini, tranne Radaelli che lavora a parte e si prepara a rientrare il 27 contro la Samp. La seduta di questa mattina al Migliaretto (ore 11) sarà aperta ai tifosi. Porte chiuse invece per la rifinitura di domattina, dopo la quale i biancorossi partiranno per Carrara.

Sul fronte opposto, la Carrarese prosegue la preparazione allo stadio Dei Marmi. Ieri la squadra ha sostenuto un’amichevole a porte chiuse con la Primavera 3, di cui non sono stati forniti dettagli. Contro il Mantova mister Calabro non potrà contare sull’attaccante Shpendi (pubalgia), ma in compenso recupera il centrocampista Cavion.