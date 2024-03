Otto poltrone letto per il reparto di pediatria di Mantova. La donazione fatta da Abeo con il finanziamento di Doppio Filo

MANTOVA In un momento delicato come quello del ricovero del proprio figlio, periodo breve o lungo che sia, ogni comodità in più può fare la differenza per alleviare le difficoltà del trascorrere il tempo in un reparto di ospedale. Per migliorare le condizioni di permanenza di mamme e papà, l’associazione Abeo Mantova, con il contributo di Doppio Filo, ha donato otto poltrone letto alla pediatria del Carlo Poma di Mantova.

Gli arredi sono già stati consegnati, sistemati nelle stanze che ne erano sprovviste e a disposizione degli adulti che affiancano i piccoli pazienti. Si tratta di “poltrone letto di facile trasformazione da poltrona a poltrona letto – si legge nella scheda descrittiva – mediante un meccanismo di ribaltamento perfettamente bilanciato dello schienale e successivo svolgimento. La facilità di funzione, lo schienale ed il materasso le rendono adatte ad un uso quotidiano”.

La donazione rientra tra le attività del progetto AbeoPediatrie dell’associazione Abeo ed è solo l’ultima in ordine cronologico tra quelle portate a termine in questi anni. Proprio poche settimane fa è infatti stato donato un macchinario alla pediatria di Borgo Mantovano.

AbeoPediatrie fa parte dei principali progetti di Abeo insieme ad AbeoDonazione, AbeoSostegno, AbeoPiuma, AbeoLilla ed AbeoVolontari e porta avanti sul territorio mantovano una missione preziosa: migliorare la condizione di vita di bambini, bambine e adolescenti con patologie e disabilità, che necessitano di cure e interventi.

“Siamo orgogliosi di poter supportare ogni giorno i reparti di pediatria del nostro territorio – commenta il presidente Vanni Corghi – e ringraziamo Doppio Filo per essere accanto a noi in queste importantissime donazioni. Uno degli obiettivi di Abeo è proprio quello di creare ambienti ospedalieri confortevoli, ed è ciò che cerchiamo di fare ogni volta che ne abbiamo la possibilità, rispondendo alle esigenze che ci vengono riferite”.