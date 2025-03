Calcio Eccellenza – Castellana raggiunta e beffata dall’Orcena (2-3)

CASTEL GOFFREDO Sul più bello, la Caste scopre i propri limiti. La truppa di Arioli chiude avanti di 2 il primo tempo con l’Orceana ma si fa rimontare nella ripresa, complice anche un regalo di Braga. I biancazzurri vengono superati in classifica proprio dai bresciani e vedono il sogno play off scappare, almeno per ora. Primo squillo al 25’: Omorogieva si mette in proprio, dribbla un difensore e tira: palla deviata in angolo. Duda risponde con due conclusioni (sbilenche) dalla distanza. Quando sembra che le formazioni abbiano preso le misure, i padroni di casa calano un uno-due devastante. Al 42’ Messali serve Omorogieva, che si accentra e offre un assist al bacio per Secli. L’attaccante stoppa di petto e spedisce la palla all’incrocio. La reazione degli ospiti è affidata ad una conclusione di Mazzari su cui Braga si distende bene. Nel recupero Bacaloni perde da ultimo uomo una palla sanguinosa, Omorogieva non si fa pregare, salta il portiere e scaraventa in porta il 2-0. Nella ripresa, gli ospiti alzano nettamente il ritmo e al 55’ accorciano le distanze. Rebolini batte una punizione sontuosa per lo stacco imperioso di Paloschi, che trafigge Braga. Passano 5’ e arriva il 2-2. Altro cross velenoso di Rebolini, Fenotti anticipa Braga in uscita e pareggia. Subito lo shock, la Caste torna a farsi vedere davanti. Prima Thai Ba impegna D’Aniello, poi il solito schema Nardi-per-Menolli su punizione non si traduce in gol. Non c’è un momento di sosta: al 72’ Duda fa ammattire la difesa di casa e cerca il palo lontano ma Braga riesce a mandare in angolo. Ospiti in 10 all’80’: Truosolo protesta vistosamente e si guadagna il secondo giallo. Con i padroni di casa in vantaggio numerico si consuma però il dramma. Braga sbaglio il rinvio e passa la palla a Fenotti, che supera un difensore e punisce il portiere. Rimonta completata per gli ospiti, la Caste riassapora il gusto amaro della sconfitta.