Calcio Eccellenza – Castiglione: botto Conti. Dieng alla Castellana

CASTIGLIONE Botto finale del Castiglione, che si assicura le prestazioni dell’esperto centrocampista Manuel Conti.

Classe 1993, ha giocato anche in Serie C con il Delta Porto Tolle e in D con le maglie di Clodiense, Sansepolcro e Bastia. In questa stagione ha militato con il Mozzecane (Eccellenza veneta). Conti era già stato in predicato di vestire la maglia dei mastini una decina di giorni fa, ma poi i rossoblù ingaggiarono Nicolò Quaggiotto. L’infortunio di Enrico Mangili, che potrebbe perdere quantomeno metà del girone di ritorno per la frattura del perone, ha un po’ cambiato gli scenari, convincendo la dirigenza castiglionese a fare un ulteriore sforzo per dare una pedina di qualità in più a mister Fabio Esposito.

«Abbiamo deciso di ingaggiare Conti per fare un girone di ritorno con maggiore tranquillità – dice il direttore generale Giancarlo Perani -, gli infortuni ci hanno condizionato in questa prima parte di stagione. Siamo ampiamente sotto alle aspettative e ci ritroviamo a lottare per la salvezza. Nel girone di ritorno bisogna cambiare registro, cominciamo sin da domenica con l’ultima di andata con l’Orceana. In questi mesi non siamo mai riusciti a dare continuità alle vittoria: dopo il successo sudato contro il Carpenedolo, sarebbe bellissimo ripeterci ancora al Lusetti. Altri tre punti ci farebbero fare un Natale più tranquillo».

Conti e Quaggiotto avrebbero dovuto essere alternativi (due play di ruolo), ora giocheranno insieme, con Conti che potrebbe giocare anche da mezz’ala nel 4-3-3 di Esposito: il nuovo arrivo verrà tesserato oggi e scenderà in campo quasi certamente nel turno conclusivo del 2021. In uscita invece Balla Dieng, che passa alla Castellana.