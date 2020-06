BORGO VIRGILIO I carabinieri della Stazione di Borgo Virgilio hanno rintracciato e arrestato S.H., 29enne marocchino, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Verona, per furto aggravato, falsa attestazione sull’identità e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il malvivente dovrà scontare due anni e sette mesi in carcere.