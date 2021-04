Calcio Eccellenza – Cogliandro (mister Ciliverghe): “Col Castiglione sfida da tripla”

CILIVERGHE (Bs) Primo avversario del Castiglione domenica prossima, alla ripresa in Eccellenza, sarà il Ciliverghe Mazzano del mantovano Vincenzo Cogliandro. «E’ una ripresa molto strana – rileva il tecnico gialloblù – in questa ultima settimana prima del rientro in campo c’è più preoccupazione per i tamponi che per la partita. Si vive una strana tensione: le prime due settimane di lavoro sono filate via lisce, ora c’è un po’ di apprensione per il giro di tamponi (sarà fatto oggi come da regolamento ndr)».

«Ai ragazzi l’ho detto – prosegue l’allenatore – devono ritenersi molto fortunati, perché possono fare l’attività che amano, a differenza dei calciatori delle categorie inferiori e a differenza dei giovani. Mi auguro che bambini e ragazzi possano riprendere qualche forma di attività nelle prossime settimane, visto che i rischi all’aria aperta sono limitati. E l’arrivo della bella stagione potrebbe aiutare».

La ripartenza dell’Eccellenza è un segnale di speranza per tutto il calcio dilettantistico, ma il torneo sarà tutto da scoprire: «Impossibile fare pronostici, a partire dalla gara di domenica col Castiglione – spiega Cogliandro -, saranno tutte gare da 1X2, non ci sono precedenti, né situazioni simili. L’incognita sono i 5 mesi di inattività: ad inizio partita vedremo i giocatori correre come bambini, vogliosi di riprendere a giocare a calcio. Ma nessuna squadra avrà un’autonomia superiore ai 60’. Occorrerà dosare bene le energie. Inoltre c’è sempre presente il pericolo infortuni. Vincerà chi avrà più benzina nelle gambe, ma anche la testa giusta». Squadre più leggere potrebbero essere avvantaggiate: «Chi ha una rosa prevalentemente tecnica, di atleti “leggeri” potrebbe godere di qualche vantaggio, almeno nelle prime giornate. Altro non si può dire, visto che ogni squadra ha 7 partite al massimo nelle gambe, durante l’anno solare». Il Cili è tra i grandi favoriti: mercato di alto profilo per i gialloblù, che hanno acquistato gli attaccanti Nicolò Lauricella dal Vobarno e Filippo Ricupati dagli Stati Uniti, i centrocampisti Nicola Albini dal Nibionnoggiono e Divine Fonjock (ex Treviso, Spal e Ravenna), i difensori Mattia Broli dal Desenzano Calvina e Davide Marchesi dalla Forza e Costanza. «Inutile nascondere che abbiamo una buona rosa per l’obiettivo finale – conclude Cogliandro -, ma ripeto che né io, né Manini, né tutti gli altri allenatori sapremo cosa accadrà. Stavolta a parlare sarà soltanto il campo. Il Castiglione? Mi aspetto un team quadrato, ordinato, sicuro. L’avevo visto bene, l’unica volta che l’ho seguito, contro l’Offanenghese. Ma ora comincia un altro campionato, ricco di incognite». La gara di domenica sarà in streaming sui canali YouTube e Facebook del Ciliverghe: un’opportunità per i tifosi di seguire le gare nonostante le porte chiuse.