“Giornata mondiale della salute: insieme alla Croce Rossa per uno stile di vita sano”

MANTOVA Una piramide alimentare dove collocare i cibi, o lo “zuccherometro” per misurare quanto zucchero assumiamo inconsapevolmente durante la giornata attraverso bevande o alimenti: sono sono alcune delle attività che si svolgeranno sabato 10 aprile dalle 9.00 alle 13.00 al mercato contadino di Borgochiesanuova.

Protagonisti i volontari della Croce Rossa sezione di Mantova che sensibilizzeranno la popolazione ad uno stile di vita sano, dal punto di vista alimentare.

“E’ un’iniziativa del gruppo giovani della Croce Rossa con l’obiettivo di educare e sensibilizzare i cittadini – spiega Giulia Lusetti, rappresentante del gruppo giovani della Cri sezione di Mantova – saranno presenti 4 o 5 volontari che hanno la qualifica per svolgere attività di promozione e prevenzione della salute e dello stile di vita sano, è la nostra prima uscita dall’inizio della pandemia e non vediamo l’ora di scendere in piazza per riprendere le nostre attività”.

Sabato 10 aprile, è anche una data simbolica: è la giornata mondiale della salute. E quale modo migliore per celebrarla parlando di cibo sano?

Sempre più spesso, infatti, capita di leggere o di sentir parlare di salute, di stili di vita sana e di corretta alimentazione, ma non sempre questo ci porta ad analizzare il nostro stile di vita e il nostro modo di mangiare e a capire se è corretto, se si può migliorare con qualche piccola attenzione. E’ questo il significato di questo evento, portare le persone a riflettere sulle loro abitudini alimentari.

E quale luogo migliore per parlare di cibo sano se non al mercato contadino? Dove il passaggio diretto dal produttore al consumatore è garanzia di qualità e salubrità.

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative anticontagio covid 19 con distanziamento sociale, igienizzazione delle mani e mascherine.