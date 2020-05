Calcio Eccellenza – Governolese, è l’ora delle scelte

GOVERNOLO Si terrà questa sera, e si protrarrà fino alla tarda serata, il Consiglio Direttivo della Governolese, che dovrà tracciare le linee guida dei Pirati nella stagione d’Eccellenza 2020/2021.

Sarà solo il primo di almeno due incontri, che si terranno probabilmente nel giro di una decina di giorni, nei quali andranno affrontate varie questioni. La prima riguarda il consuntivo della stagione, la previsione per la prossima stagione e il rinnovo delle cariche, specialmente quella di presidente: nulla è ancora deciso, ma è probabile che ci sia ancora un confronto tra le varie anime della società, che in questi ultimi anni hanno discusso, anche animatamente, su quali fossero le migliori strategie da adottare.

Presidente uscente, come è noto, è Marzio Guernieri, che dopo sette anni alla guida ha ventilato la possibilità, come del resto aveva fatto lo scorso anno, di lasciare il timone ad un successore in grado di potergli succedere.

Questa figura potrebbe per l’appunto essere Paolo Zamboni, ex patron dei Pirati pronto a tornare in sella. Tutto però è subordinato ai programmi della società: l’impressione è che, comunque vada, qualcosa nell’impostazione possa cambiare, a prescindere da un cambio di presidenza, anche in vista dei mutati scenari economici.

Punto fermo del sodalizio, come avevamo anticipato nelle scorse settimane, il direttore generale, che sarà ancora Fausto Cominotti. Ma stasera, come detto, sarà importante determinare la massima carica della compagine rossoblù.

Trovato il presidente (attenzione, qualora non si trovasse un’adeguata sintesi, la nomina potrebbe slittare alla successiva assemblea che si terrà il 3 o 4 giugno), si dovranno fare le scelte tecniche e si partirà dall’allenatore: il primo ad essere interpellato sarà Gabriele “Ciccio” Graziani, tecnico uscente dei Pirati.

Qualora non si trovasse un accordo per la permanenza, la dirigenza guarderebbe a profili mantovani, sempre nella filosofia del “Chilometro zero”, o quasi: in pole ci sono due profili di assoluto spessore come Mauro Franzini e Paolo Corghi. Il primo è nelle mire anche dello Sporting, il secondo ha diverse richieste anche dal Veronese, dove ha allenato sino a fine stagione con ottimi risultati, guidando il Garda.

Stasera dunque la notte dei Pirati, per capire se al timone ci sarà o meno un nuovo comandante.