Calcio Eccellenza – Governolese, nulla da fare con la regina Carpenedolo (2-0)

CARPENEDOLO Niente da fare per la Governolese, che a Carpenedolo si arrende alla capolista, e resta con un solo punto in classifica, ultima con l’Orceana. La squadra di Fattori lotta contro una delle vere e proprie corazzate, forte dei tanti ex Pirati come Rufo, Mariani e Pasini (tutti in campo, peraltro), ma non punge nonostante diverse buone occasioni nel corso dell’incontro, capitate con Borghi (gran parata di Rufo), Bernardi, Donkor e Magliano. Per i ragazzi di Fattori, insomma, c’è ancora molto da lavorare per trovare un assetto soddisfacente, e lottare per la salvezza.

I bresciani passano in vantaggio dopo 12’ grazie all’ex Castigione e Castellana Gabriele Venturi, che realizza con un preciso sinistro dal limite dell’area di rigore. Il raddoppio giunge invece agli albori della ripresa, quando al 49’ Asbiae trova lo spiraglio giusto per battere il portiere ospite Fanini. In questo caso il gol è dovuto ad un’ingenuità difensiva dei Pirati. Da lì in avanti i rossoblù provano a risalire la china, ma l’esperienza del Carpenedolo consente ai bresciani di ottenere il quarto hurrà di fila. Per i Pirati invece è il terzo ko consecutivo. A fine gara è amareggiato il tecnico della Governolese Matteo Fattori: «Torniamo con l’amaro in bocca, perchè il Carpenedolo ha vinto con due tiri e due gol. Soprattutto sul secondo gol abbiamo compiuto noi stessi un’ingenuità, perdendo palla. Abbiamo poi avuto l’opportunità di pareggiare nel primo tempo e di raddrizzarla nel secondo, ma non ci siamo riusciti. Ora siamo questi, spero che la società riesca a portare a casa qualche rinforzo d’esperienza per consentirci di alzare il tasso tecnico, altrimenti faremo sempre fatica».

CARPENEDOLO-GOVERNOLESE 2-0 (12’ G.Venturi, 49’ Asbiae)