Calcio Eccellenza – L’addio al calcio giocato di Cristian Altinier, una vita per il gol

MANTOVA Il momento di appendere le scarpe al chiodo è arrivato. Quella di domenica scorsa contro la Vis Modena, è stata l’ultima partita di Cristian Altinier, che a 40 anni ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. L’attaccante mantovano chiude con più di 200 gol all’attivo distribuiti tra Serie B, C, D ed Eccellenza – senza contare le decine di reti messe a segno nei campionati giovanili. Cresciuto nel Mantova, Altinier proprio con l’Acm ha debuttato in prima squadra, segnando il suo primo gol tra i professionisti, e poi il suo primo in Serie B. Ha vestito le maglie di Biellese, Cittadella, Verona, Sambonifacese, Portogruaro (13 reti in B nel 2010-11), Benevento, Como, Ascoli, Padova e Reggiana, prima di tornare al Mantova in Serie D e contribuire al ritorno dei biancorossi tra i prof. Arzignano, Lentigione e Colorno le sue ultime esperienze. La sua è stata una carriera davvero bella. Ora proverà a cimentarsi nel ruolo di direttore sportivo, forse al Colorno o al Carpenedolo.