Calcio 2a Categoria – Carturan: “Soave, a Castellucchio ritroviamo il feeling con i 3 punti”

Soave Riparte da Castellucchio il cammino del Soave nel girone di ritorno in Seconda. Domenica i granata del presidente Ercole Pezzo faranno visita al New Castellucchio dell’ex Tommaso Sansone, avversario già superato all’andata per 2-0. Un successo che contribuì a lanciare il Soave in vetta alla classifica: al giro di boa i granata comandano con 31 punti, uno in più del Moglia. La prima parte di stagione si è chiusa con la sconfitta di Castiglione contro l’Atletico, ma il tecnico Riccardo Carturan (foto) guarda avanti con fiducia. «L’Atletico è una squadra forte – sottolinea l’allenatore – e in quella gara avevo diversi assenti. Vogliamo ripartire cogliendo gli aspetti positivi: nell’ultimo mese e mezzo abbiamo avuto risultati altalenanti, forse per un calo di concentrazione. Alla prima di ritorno affrontiamo subito un undici che ha chiuso bene il 2025». L’impegno si preannuncia impegnativo, ma l’obiettivo è chiaro: «Sarà una gara tosta, ma come sempre proveremo ad imporci». In dubbio Bernardi e Giaretta; assenze certe per Gollini e Saccardi.