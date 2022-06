Calcio Eccellenza – L’ex Mantova Stefano Franchi si ritira: farà il team manager del Lumezzane

LUMEZZANE (Bs) Uno dei giocatori più amati dai tifosi mantovani negli ultimi 15 anni appende gli scarpini al chiodo per diventare dirigente. Parliamo di Stefano Franchi, nominato team manager del Lumezzane, club dove ha chiuso la sua carriera da calciatore. Franchi, 37 anni compiuti lo scorso 6 gennaio, ha giocato nel Mantova per tre stagioni, dal 2010 al 2013, voluto da Bruno Bompieri che l’aveva già avuto alla Castellana. Il bilancio conta: 87 presenze, 28 gol e mille applausi. È stato uno dei massimi protagonisti del campionato vinto in D, ma anche delle due stagioni successive in Lega Pro. Merito di un talento cristallino, che l’ha portato a diventare ben presto un idolo del popolo biancorosso. Ora la nuova avventura da team manager. Un ruolo, dice, che l’ha sempre affascinato. In bocca al lupo.